Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

Con il nuovo pacchetto sicurezza non si introducono norme "liberticide", garantisce il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, riferendosi a una delle novità più controverse, il fermo preventivo di 12 ore di cui, nella stesura finale, il magistrato deve essere informato e può decidere il rilascio immediato se mancano le condizioni. "C'è stata una proficua interlocuzione con il Colle, ci sono state giuste sottolineature ma il testo del fermo preventivo è sempre stato così", insiste Piantedosi, puntualizzando: "Conosciamo un minimo di diritto anche noi...". - L'articolo