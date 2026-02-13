Video

Trump cancella le norme di Obama sul clima: "Inutili e disastrose"

Donald Trump annunciato l'abrogazione delle norme introdotte da Barack Obama contro le emissioni di gas a effetto serra negli Stati Uniti. Il provvedimento, noto come "Endangerment finding" e adottato nel 2009, secondo Trump "non aveva alcun fondamento giuridico". Il presidente ha rivendicato la decisione come una correzione di un'impostazione normativa sbagliata. Il documento stabiliva che i gas a effetto serra rappresentano un pericolo per la salute pubblica e costituiva la base legale di numerose regolamentazioni federali volte a limitarne le emissioni