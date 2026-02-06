Video

Mondo

Il Portogallo e la Spagna si preparano all'arrivo di una nuova tempesta

Nuove allerte per il rischio di inondazioni sono state emesse in Portogallo e Spagna, dopo che le recenti ondate di maltempo hanno già provocato l’allagamento di vaste aree, il blocco di centinaia di strade, l’interruzione dei collegamenti ferroviari e l’evacuazione di migliaia di persone a causa dell’innalzamento del livello delle acque. Le previsioni meteorologiche sono state definite «estremamente preoccupanti» dal comandante della protezione civile portoghese Mario Silvestre, secondo quanto riferito dall’agenzia Lusa.

Nel video le immagini su El Secadero, in Andalusia, e nella provincia di Santarem, lungo il Tago.