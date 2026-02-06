Video

Crans-Montana, Jacques Moretti: "Siamo devastati, penso ogni istante alle vittime"

Il proprietario del bar "Le Constellation" andato a fuoco durante la notte di Capodanno è andato a Sion per partecipare all'interrogatorio di Christophe Balet, responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana e indagato nell'inchiesta dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. "Penso ogni istante alle vittime", ha detto Moretti, accompagnato dal suo avvocato, prima di entrare in aula. Nei giorni scorsi sono emersi altri dettagli di cronaca sul caso. Tra questi una lettera scritta dai coniugi Moretti ai dipendenti del locale. "Eravate nostri protetti e lo siete ancora. Ci assumiamo questa responsabilità senza cercare in alcun modo di scaricarla su di voi. Non avremmo mai potuto immaginare una tragedia del genere", si legge nel testo. Jacques Moretti è stato rilasciato su cauzione dopo che una persona ignota ha pagato la cauzione di 200mila franchi.