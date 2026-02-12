Video

Mondo

Orban all'Europa: "Non mandate soldi in Ucraina se volete competitività"

"Cosa è meglio per il business? Primo, la pace. Secondo, non inviate i vostri soldi a qualcun altro se ne avete bisogno per la vostra competitività. Quindi non inviate i soldi all'Ucraina. Terzo. Riducete e tagliate il più possibile il prezzo dell'energia". Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban arrivando al vertice informale dei leader europei.

Il primo ministro ha spiegato che "la guerra è dannosa per l'economia, quindi la pace deve essere raggiunta il prima possibile". Quanto all'assistenza finanziaria all'Ucraina, Orban ha dichiarato: "Se hai soldi e l'Ue ne ha, non inviarli altrove se ne hai bisogno. Ad esempio, non inviarli all'Ucraina. Se abbiamo già soldi e la nostra economia è in declino, non dovremmo darli ad altri, ma spenderli per noi stessi".

"Il problema numero uno per le nostre aziende sono gli alti prezzi dell'energia" ha spiegato ancora il premier esortando a "tagliare i prezzi dell'energia". Orban è poi tornato ad attaccare l'Ucraina, bollando come "sweet dreams (sogni d'oro)" l'adesione all'Ue di Kiev entro il 2027. "Ogni Paese protegge la propria sovranità, e lo facciamo anche noi. Non ci lasceremo minacciare o ricattare" ha poi detto rispondendo a una domanda su presunte minacce rivolte a Budapest provenienti dall'Ucraina.

"Sei sulla strada sbagliata. L'adesione all'UE è un processo basato sui meriti. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni, non i paesi candidati". Orban su X ha poi risposto a un post del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui affermava che Kiev è pronta ad aderire all'Ue nel 2027. "È importante che l'Ucraina faccia tutto il possibile per essere tecnicamente pronta all'adesione all'UE entro il 2027. Almeno i passaggi principali li completeremo. Voglio una data specifica. Se nell'accordo, sotto il quale America, Russia – specificamente Putin – io in quanto Presidente dell'Ucraina e l'Europa firmano, non c'è una data, allora la Russia farà tutto il possibile per bloccare il processo. E non nemmeno con le sue stesse mani, ma attraverso certi rappresentanti europei", aveva scritto il leader ucraino."Abbiamo assistito a situazioni simili: quando i cluster non sono stati aperti - precisava -. Sono sorti problemi con la candidatura. C'è stata un'intera ondata di sfide, e la nostra lotta. Ma nonostante tutto, abbiamo ottenuto la candidatura. Con i cluster, è più complicato. Per noi, l'UE significa specificità, perché si tratta di garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Si tratta di dettagli specifici, con una data specifica. E la mia firma oggi, sul piano in 20 punti, il piano per porre fine alla guerra, garantisce agli ucraini che ci sarà una data specifica per la nostra adesione".