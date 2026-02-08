Video

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

"È opportuno ricordarlo: la Lega è il partito della libertà. Da prima ancora della creazione del Polo delle libertà". Lo afferma il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in un'intervista al "Corriere della Sera". "La Lega ha grandi potenzialità proprio dall'essere il partito che difende le libertà dei cittadini", spiega il ministro, sottolineando i recenti risultati elettorali: "La Lega - spiega - ha avuto successi importanti di recente: penso al Veneto, dove è al 36 per cento, di gran lunga il primo partito, ma anche a Lecce, Caserta, Reggio Calabria, Catanzaro, Taranto: risultati a doppia cifra, in qualche caso oltre il 15 per cento".

"La Lega di governo unisce il Paese - aggiunge - con il valore che dà ai territori, le infrastrutture, la scuola, la solidarietà, la buona amministrazione locale". Sul dibattito interno al centrodestra, Valditara afferma: "Non mi interessa Vannacci, se ne è parlato anche troppo. Dobbiamo guardare al futuro dando risposte concrete". E ribadisce che il centrodestra "è compatto perché ha una base comune di valori". "Ben venga chi vuole arricchire con spirito costruttivo l'attuale centrodestra", avverte pero' il ministro, perché "se qualcuno pensa di dividere il centro dalla destra allora fa un'operazione simile a quella dei vannacciani e rischia solo di favorire la sinistra", conclude.