Emiliano Fittipaldi: «Una villa a prezzo stracciato, ecco il grande affare di Matteo Salvini»

«Abbiamo scoperto che Salvini ha comprato una casa di 674 metri quadri. Una reggia a Roma nord, pagandola molto poco, ovvero 2mila euro a metro quadrato in una zona in cui il valore è di 3.800 a metro quadrato. E che la vendita è stata gestita dallo studio Previti». Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, il direttore Emiliano Fittipaldi ha fatto il punto sull’inchiesta di Nello Trocchia che abbiamo pubblicato in questi giorni. «Abbiamo parlato con Salvini e con la fidanzata Francesca Verdini, con cui ha comprato la casa e ci ha detto che non sapevano nulla: abbiamo chiamato Immobiliare.it e abbiamo pagato la cifra dell’annuncio. È un affare che avrebbero potuto fare tutti».

