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Giappone: violento terremoto di magnitudo 7,1 nel paese

Un violento terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del Giappone, con epicentro nella prefettura di Kumamoto, sull’isola di Kyushu. La scossa, registrata a una profondità di circa dieci chilometri, ha raggiunto il livello massimo della scala sismica giapponese nelle città di Uki e Hikawa. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di circa 300 mila persone e lanciato un’allerta tsunami per i mari di Ariake e Yatsushiro.

Il primo bilancio parla di almeno cinquanta feriti e dodici edifici crollati. Particolarmente grave la situazione in un centro commerciale di Kashima, dove, dopo una presunta esplosione, tra venti e trenta persone risulterebbero disperse. Le squadre di soccorso stanno lavorando per raggiungere chi potrebbe essere rimasto intrappolato.

Il governo ha mobilitato 3.600 militari delle Forze di autodifesa, incaricati di sostenere le autorità locali e distribuire acqua, cibo e materiali di emergenza. L’ufficio della premier Sanae Takaichi ha invitato la popolazione a «cercare riparo in luoghi sicuri» e a mantenere la massima prudenza: nei prossimi giorni potrebbero verificarsi nuove scosse molto forti, mentre restano elevati i rischi di frane e crolli.

Da Roma è arrivata la solidarietà della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Il mio pensiero è rivolto a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e a chi sta lavorando senza sosta per portare soccorso».