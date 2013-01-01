Video

Il Domani delle donne, Rosy Bindi: «La democrazia che non assicura più benessere allontana dal voto»

“Se una democrazia non mi assicura più un'adeguata istruzione per i figli, una tutela della salute per me e la mia famiglia, una dignità del lavoro, per quale motivo io dovrei andare a votare? In questo momento siamo in questa morsa”. Rosy Bindi è stata ospite, insieme a Riccardo Noury di Amnesty International e Nadia Urbinati, moderati da Francesca De Benedetti, dell’evento Il Domani delle donne. “La pedagogia principale che è stata seguita in questi ottant'anni, almeno in Europa, è stata questa. La nostra partecipazione politica ci ha restituito una società nella quale le disuguaglianze si erano in qualche modo ridotte. I poveri ci sono sempre stati, ma erano una minoranza. Oggi questa percentuale si è esattamente capovolta”.