Video

Mondo

Zelensky: "Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha pubblicato un video messaggio in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio del 2022. Proprio per la ricorrenza sono arrivati a Kiev alcuni leader dei paesi nordici e i vertici dell'Ue, tra cui Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Nel suo discorso il presidente ucraino ha sottolineato la resistenza dei suoi soldati che hanno ostacolato il piano iniziale di Vladimir Putin, convinto di poter conquistare Kiev in soli tre giorni. «Oggi ricorrono esattamente quattro anni da quando Putin ha iniziato la sua spinta di tre giorni per prendere Kiev. E questo dice molto della nostra resistenza, di come l'Ucraina abbia combattuto per tutto questo tempo», ha detto Zelensky. «Abbiamo difeso la nostra indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità; Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini; non ha vinto questa guerra», ha aggiunto. «Faremo di tutto per raggiungere la pace e garantire giustizia», ha concluso il presidente ucraino.