Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Il leader dei Verdi e co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli, ha raccontato sui suoi canali social di aver ricevuto minacce di morte contro di lui e la sua famiglia. «Ho ricevuto lettere con minacce, insulti, anche con foto della mia famiglia, e ho trovato mie immagini segnate da croci sulla porta di casa. Invito a praticare la non violenza che disarma le menti e le mani dei violenti e chi vuole criminalizzare chi si batte per un mondo migliore», ha scritto il parlamentare. In allegato al post Bonelli ha anche inserito gli screenshot con gli insulti e le minacce subite. In Aula il deputato ha accusato il clima d'odio fomentato dalla maggioranza del governo e ha riferito che anche il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha ricevuto minacce simili. Entrambi hanno sporto denuncia. Immediate le reazioni politiche. «Sono amico di Angelo Bonelli del quale, politicamente, non condivido nemmeno una virgola ma le minacce ricevute, che coinvolgono anche la sua famiglia, sono inaccettabili. Da tutti noi di FdI un sentimento di sincera solidarietà. Siamo in mezzo a una canea di violenti di ogni genere e lo abbiamo visto con la presidente del Consiglio, alla quale non sono state risparmiante nemmeno vergognosi auguri di morte alla figlia», ha detto il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

