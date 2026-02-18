Video

Italia

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Un richiamo deciso "alle alte istituzioni" a "rispettare il Csm" che ha "un ruolo di rilievo costituzionale", ma "non è esente da errori". Parole che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronuncia presiedendo il plenum del Csm, la prima volta in una convocazione ordinaria in 11 anni, e che arrivano dopo giorni di scontro sulla riforma della giustizia tra Nordio e la magistratura. Il monito di Mattarella risuona nella sede dell'organo di autogoverno dei magistrati, bersaglio di parole durissime da parte del ministro che nei giorni scorsi aveva denunciato "un sistema para mafioso". Nordio, che oggi era tornato ad attaccare l'Anm, dice di "apprezzare le parole del presidente" e promette: "Mi adeguerò". Sostegno bipartisan all'esortazione del capo dello Stato - L'articolo