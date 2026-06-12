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Il nome del presidente Usa Trump rimosso dal Kennedy Center

Il nome del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato rimosso dalla facciata del Kennedy Center di Washington, in osservanza ad una decisione della giustizia federale. La conferma è arrivata nel pomeriggio di sabato dal direttore esecutivo dell'istituzione culturale, Matt Floca, attraverso un documento depositato in tribunale.

Il giudice aveva fissato per le 23:59 di venerdì la scadenza entro la quale il centro avrebbe dovuto attestare l'esecuzione dell'ordine. Al momento, tuttavia, non è ancora arrivata una risposta alla richiesta del Kennedy Center di ottenere una proroga per completare la procedura. Secondo gli avvocati del dipartimento di Giustizia che rappresentano l'istituzione, i lavori di rimozione erano già in corso, ma sono stati rallentati dai temporali che hanno colpito l'area di Washington.

Le squadre, hanno aggiunto, prevedevano di completare la rimozione del nome di Trump "nelle prime ore" di sabato.