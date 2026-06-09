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Sofia Goggia è diventata dottoressa in Scienze Politiche con 110 e lode

Sofia Goggia si è laureata in scienze politiche alla Luiss. Lo ha annunciato la stessa campionessa di sci alpino con una foto su instagram che la ritrae sorridente con la corona d'alloro e la tesi dal titolo "Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi: dall'antica Grecia ai giorni nostri".

Un tema caro a Goggia, campionessa olimpica di discesa a Pyeongchang 2018, nonché argento e bronzo rispettivamente a Pechino 2022 e Milano Cortina 2026. "Che dire...finalmente dottoressa. Sono soddisfazioni", ha scritto sui suoi profili social. Alla proclamazione era presente anche l'ex presidente del Coni e attuale candidato alla presidenza Figc, Giovanni Malagò.