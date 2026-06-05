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Madrid, l'arrivo del Papa a Plaza de Cibeles e la consegna della chiave d'oro della città

Comincia con un nuovo bagno di folla tra le strade della città percorse in auto scoperta, la seconda giornata a Madrid di papa Leone. Nel tragitto dalla nunziatura a Plaza de Cibeles, Leone riceve il saluto della folla assiepata fin dalle prime ore del mattino lungo le transenne dei viali blindati.

Più volte volte la Papamobile si ferma, soste per consentire al papa di estendere il suo saluto a quante più persone possibili e benedire i bambini più piccoli che gli vengono avvicinati. Si sventolano bandierine gialle bianche, i colori del Vaticano, e della Spagna e si distinguono cori come "Leon, amigo, Espana esta con tigo!"