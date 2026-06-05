Video
Fatti

Madrid, l'arrivo del Papa a Plaza de Cibeles e la consegna della chiave d'oro della città

Comincia con un nuovo bagno di folla tra le strade della città percorse in auto scoperta, la seconda giornata a Madrid di papa Leone. Nel tragitto dalla nunziatura a Plaza de Cibeles, Leone riceve il saluto della folla assiepata fin dalle prime ore del mattino lungo le transenne dei viali blindati.
Più volte volte la Papamobile si ferma, soste per consentire al papa di estendere il suo saluto a quante più persone possibili e benedire i bambini più piccoli che gli vengono avvicinati. Si sventolano bandierine gialle bianche, i colori del Vaticano, e della Spagna e si distinguono cori come "Leon, amigo, Espana esta con tigo!"

Italia

Italia

Fine vita: lettera del figlio di Lucia, la donna che ha scelto la morte assistita

Italia

Fine vita, associazione Luca Coscioni si autodenuncia dopo la morte di Lucia

Italia

Caporalato, Schlein: «Si accenda un faro sullo sfruttamento del lavoro»

Italia

2 giugno, Mattarella a "I volti della Repubblica, 80 anni dal referendum"

Italia

2 giugno, Liliana Segre: "Per me è una festa legata alla vita"

Italia

Scala, il neo-direttore Chung: "Da ottobre saro' schiavo dell'orchestra"

Italia

Scoperta targa in memoria di Giacomo Matteotti sul suo scranno alla Camera

Italia

Salvini: "Via il permesso di soggiorno a chi delinque"

Italia

Vigilanza Rai, Giachetti: "Mio gesto estremo? Clima democratico preoccupante"

Italia

Diritti, Schlein: "Il Pd ha tanto da farsi perdonare dalla comunità Lgbtqia+"

Italia

Bianchi a Mattarella: "Secondo me anche lei si diverte alle consultazioni..."

Italia

Mattarella: "Qualcuno cerca di derubricare il Covid a leggera influenza"

 
 

Mondo

Mondo

Papa Leone XIV accolto al Palazzo Reale di Madrid

Mondo

Usa, colpite postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm

Mondo

Trump: "Gli Stati Uniti si prenderanno cura di Cuba"

Mondo

Romania, un drone navale esplode a Costanza: una giornalista si mette al riparo

Mondo

Nuovi raid a Gaza: 11 morti e 32 feriti in 24 ore

Mondo

Argentina, migliaia in marcia a Buenos Aires contro la violenza sulle donne

Mondo

Ebola, proteste in Kenya contro la costruzione di un centro di quarantena per cittadini Usa

Mondo

Ucraina, incendi a Kiev dopo l'attacco russo: le vittime salgono a 21

Mondo

Fiamme e macerie: le conseguenze dell'attacco russo su Kiev

Mondo

La Marina francese abborda una petroliera proveniente dalla Russia

Mondo

Libano, i soldati israeliani presidiano il castello crociato di Beaufort

Mondo

Siria, esonda l'Eufrate: allagati campi e case

 
 

Fatti

Fatti

L'appello dei genitori di Centrone, trattenuto in Libia: "Riportate a casa nostro figlio"

Fatti

Torino Pride 2026, oltre 160mila persone in corteo

Fatti

Strage dei braccianti, Schlein in testa al corteo con Landini ad Amendolara

Fatti

De Martino annuncia le date di Sanremo 2027, dal 16 al 20 febbraio

Fatti

Pollica regina delle spiagge 2026, Molveno fra le località lacustri

Fatti

Parte "Libere anche qui", campagna contro la violenza digitale di genere

Fatti

Abodi: "Nuovo governo calcistico sappia riprendere il filo spezzato"

Fatti

Tornado si abbatte su Roma: alberi caduti e auto danneggiate

Fatti

Quattro pachistani carbonizzati nel Cosentino: i rilievi sul posto

Fatti

Le Frecce Tricolori sorvolano l'Altare della Patria in occasione della Festa della Repubblica

Fatti

Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino

Fatti

Giro d'Italia, Roma: la partenza dell'ultima tappa

 
 