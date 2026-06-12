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Romania, ad Adrian Vestea l'incarico di formare un nuovo governo

Il presidente della Romania Nicușor Dan ha annunciato la nomina di un nuovo primo ministro Adrian Vestea, incaricato di formare un governo, dopo il ritiro dell'eurodeputato Renew Eugen Tomac, inizialmente designato per questo incarico. "Il signor Eugen Tomac ha ritirato la sua candidatura questa mattina e, in queste circostanze, nomino il signor Adrian Vestea alla carica di Primo Ministro", ha dichiarato Dan in un comunicato.

Vestea, 52 anni, leader del Partito Liberale, ha il compito di formare una nuova maggioranza parlamentare filo-occidentale, dopo che la soluzione tecnocratica proposta dal deputato europeo Tomac non ha ottenuto il sostegno necessario. La Romania, membro dell'Ue, è segnata dalla turbolenza politica da quando il primo ministro liberale Ilie Bolojan, del Partito Nazional Liberale, è stato sfiduciato a inizio maggio.

Il Partito Socialdemocratico, suo ex partner di governo, ha deciso di abbandonare la coalizione e si è alleato per la mozione di sfiducia con l'estrema destra. "Voglio un governo politico che intraprenda vere riforme e mantenga la Romania su un percorso filo-occidentale", ha affermato Vestea.

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