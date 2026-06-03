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Caporalato, Schlein: «Si accenda un faro sullo sfruttamento del lavoro»

«Drammatiche e devastanti». Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha definito le immagini della strage in provincia Cosenza, Calabria, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi perché chiedevano che il lavoro svolto nei campi venisse pagato. Ad appiccare il fuoco sarebbero stati due cittadini di origine pachistana, ripresi dalle videocamere di sorveglianza e fermati dai poliziotti della questura. Sarebbero i caporali dei ragazzi morti che operavano per conto di grosse aziende del territorio lucano attive nella produzione delle fragole.


«Questo ci deve far accendere un grande faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento del lavoro e sulla paga del caporalato. È stata fatta una legge sul caporalato, qualche tempo fa, che deve essere attuata fino in fondo. Serve crederci, serve fare squadra tra forze dell’ordine, istituzioni, sindacati, serve che ciascuno faccia la propria parte», ha continuato Schlein durante una conferenza stampa al Nazareno.

«Quanto avvenuto ad Amendolara ci sconvolge e interroga come istituzioni e come Paese. Di fronte a una tragedia di questa portata non possiamo limitarci all'orrore o all'indignazione: abbiamo il dovere di fare tutto quello che è in nostro potere per combattere il caporalato e lo sfruttamento senza mai voltare lo sguardo». Ha aggiunto anche Chiara Gribaudo del Pd, presidente della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

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