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Papa Leone XIV accolto al Palazzo Reale di Madrid

Papa Leone XIV è arrivato al Palazzo Reale di Madrid per la visita di cortesia ai Reali di Spagna. Al suo arrivo, il Papa viene accolto dal Re Felipe VI e dalla Regina Letizia e insieme raggiungono il podio per gli onori militari. Dopo l'esecuzione degli inni, l'onore alle bandiere, la rassegna della Guardia d'Onore e la presentazione delle rispettive Delegazioni, il Papa e i Reali di Spagna entrano nel Palazzo attraverso lo Scalone d'Onore per la Visita di cortesia. Il Papa e il Re raggiungono il Salón de los Espejos per l'incontro privato che ha luogo dopo la foto ufficiale nella Sala Teniers e il successivo scambio di doni nella Cámara Oficial. Al termine Leone XIV e Felipe VI si dirigono al Salón de Columnas per l'incontro con le Autorità, la Società Civile e il Corpo Diplomatico.