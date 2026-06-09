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"Disclosure Day", l'ultimo film di Spielberg

Arriva nelle sale italiane il 10 giugno (con due giorni d'anticipo sugli Stati Uniti) Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg. Sceneggiato da David Koepp (con cui il regista ha lavorato a moltissime pellicole, tra cui Jurassic Park e Indiana Jones ​​e il regno dei teschi di cristallo) a partire da un soggetto dello stesso Spielberg, è una storia di fantascienza che ruota intorno alla possibile rivelazione dell'esistenza di vita aliena: "Se scoprissi che non siamo soli, se qualcuno te lo dimostrasse, ti spaventerebbe?", si legge nella sinossi, "Quest'estate la risposta appartiene a sette miliardi di persone". Per Steven Spielberg è un ritorno a un tema che aveva già esplorato con i suoi capolavori Incontri ravvicinati del terzo tipo, del 1977, ed E.T. l'extra-terrestre del 1982.

Nel cast di Disclosure Day ci sono Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo. Le riprese del film si sono svolte da febbraio a maggio 2025 a New York, nel New Jersey e ad Atlanta.La pellicola è stato presentato in anteprima al Le Grand Rex di Parigi il 2 giugno 2026.