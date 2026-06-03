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Nuovi raid a Gaza: 11 morti e 32 feriti in 24 ore

Secondo il rapporto giornaliero del ministero della Salute della Striscia di Gaza, nelle ultime 24 ore almeno 11 persone sono state uccise e 32 ferite nei raid israeliani che si sono intensificati nell'enclave palestinese. La stessa fonte ha affermato che le squadre di ambulanze e della protezione civile non sono ancora riuscite a raggiungere numerose vittime ancora intrappolate sotto le macerie o ferite ai lati delle strade. Dall'inizio del "cessate il fuoco" lo scorso ottobre, 947 persone sono state uccise e 2.935 ferite negli attacchi israeliani. Altri 781 corpi sono stati recuperati dalle immense macerie della Striscia di Gaza pesantemente bombardata. Da ottobre 2023, almeno 72.941 palestinesi sono morti a Gaza e 172.967 sono rimasti feriti nella guerra tra Israele e Hamas.

Intanto, il previsto incontro in Egitto tra Hamas e i mediatori per la tregua a Gaza è stato rinviato a domenica: è quanto riporta il Times of Israel citando fonti vicine al movimento palestinese. All'incontro avrebbe dovuto partecipare una delegazione di Hamas guidata dal capo negoziatore Khalil al-Hayya, insieme ad altre fazioni palestinesi la Jihad islamica e mediatori provenienti da Egitto, Turchia e Qatar. Secondo le fonti "Hamas e le fazioni palestinesi dovrebbero iniziare gli incontri consultivi al Cairo sabato prossimo"; la stessa Hamas ha "richiesto il rinvio dei colloqui" definendoli privi di significato a causa dell'"intransigenza israeliana".