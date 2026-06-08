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Gaza, nuovi raid dell'Idf nel sud della Striscia ad Al-Mawasi

Nove persone sono morte e 43 sono arrivate ferite negli ospedali della Striscia di Gaza dopo la nuova ondata di attacchi dell’esercito israeliano delle ultime ventiquattro ore. Ad annunciarlo è il ministero della Salute di Gaza nel suo ultimo bollettino. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco firmato l’11 ottobre scorso a Sharm el Sheikh, 970 persone sono state uccise e 3.063 sono rimaste ferite. Dalle macerie sono anche stati estratti i corpi di 782 gazawi. Gli ultimi attacchi dell’Idf si sono concentrati nell'area di Al-Mawasi, già finita più volte nel mirino nelle ultime settimane, dove nuovi video provenienti dalla Striscia mostrano macerie e distruzione. Per cercare di tenere viva la tregua e procedere con la fase due del piano di pace di Donald Trump, sono ripresi al Cairo domenica 7 giugno i colloqui tra i mediatori. Presenti al tavolo i mediatori di Egitto Qatar e Turchia, insieme ai rappresentanti di diversi gruppi palestinesi. Come riporta la stampa israeliana, i mediatori dovrebbero anche incontrare una delegazione di Hamas.