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Il trailer de "Il prigioniero" di Alejandro Amenábar

Il prigioniero (El cautivo) è il nuovo film del Premio Oscar Alejandro Amenábar, nelle sale italiane dal 10 giugno 2026. Racconta la storia della prigionia di Miguel de Cervantes, autore di Don Chisciotte ad Algeri. Nel 1575 Miguel de Cervantes (Julio Peña), un soldato ventottenne della Marina spagnola, ferito in battaglia, è tenuto prigioniero dai corsari ottomani. Una morte crudele lo attende, se i suoi compatrioti non riusciranno presto a pagare il riscatto; ma, tra le mura della sua cella, Cervantes scopre un rifugio inaspettato: l’arte del racconto. Intessute di resilienza e speranza, le sue storie incantano i compagni di prigionia e attirano l’attenzione di Hasan (Alessandro Borghi), l’enigmatico e temuto Bey di Algeri, dando vita a un legame segreto tra carceriere e prigioniero.

La pellicola, scritta e diretta da Alejandro Amenábar, è stata presentata in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival. In Italia è distribuita da Lucky Red. In Spagna ha incassato oltre cinque milioni di euro al box office, confermandosi tra i titoli più visti del 2025 Il prigioniero è una produzione Mod Producciones, Himenó Ptero, Misent Produzioni e Propaganda Italia, in collaborazione con Netflix, RTVE e Rai Cinema.