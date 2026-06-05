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Romania, un drone navale esplode a Costanza: una giornalista si mette al riparo

La Romania torna a essere un punto sensibile del conflitto tra Russia e Ucraina, dopo che un drone marino di Kiev ha colpito il porto di Costanza, sul Mar Nero. La Marina ucraina ha ammesso l’incidente, attribuendolo alla perdita di controllo del mezzo per "un'interferenza elettronica" russa. Kiev ha riferito di aver avvisato Bucarest per evitare vittime civili, mentre il presidente rumeno Nicusor Dan ha spiegato che in tutto quattro droni sono finiti fuori controllo: uno si è autodistrutto nel porto, un altro al largo della costa e due sono esplosi a circa 145 chilometri da Costanza, provocando l’evacuazione di almeno 3mila persone.

Mosca respinge ogni responsabilità, ma Romania e Ue parlano di "conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina". L’episodio si aggiunge alle ripetute violazioni denunciate da Bucarest, mentre il conflitto continua a estendersi oltre i confini ucraini, dal Mar Nero al Mar d’Azov, e nuovi raid russi colpiscono Kiev, Zaporizhzhia, Kherson e Dnipropetrovsk.

Nel video si vede Ana Maria Stancu, della televisione pubblica rumena, sorpresa dall'esplosione durante un collegamento.

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