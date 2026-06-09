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Sinner in day hospital a Milano per accertamenti

Proseguono gli esami dopo il malore per Jannik Sinner che oggi, martedì 9 giugno, si è presentato nuovamente al San Raffaele di Milano per approfondire le cause del malessere accusato al Roland Garros nella partita contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, incontro che aveva poi segnato la sua prematura eliminazione dal torneo parigino. Ieri, lunedì 8 giugno, all'uscita dall'ospedale, dopo essersi sottoposto ad alcuni accertamenti medici programmati, ha salutato i cronisti senza rispondere alle domande e limitandosi a salutare i cronisti presenti con un semplice "ciao". . 

Sinner è accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, responsabile dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare del San Raffaele di Milano, e dal suo entourage. Eseguiti esami ematochimici, controlli generali e più specifici, tra cui anche cardiologici. Il tennista è stato ospitato al padiglione Diamante dell'Irccs di via Olgettina, che in passato ha ospitato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in alcuni dei suoi ricoveri.

Sul momento vissuto dal campione azzurro è intervenuto anche il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che ha respinto con decisione le indiscrezioni secondo cui Sinner avrebbe preferito rinunciare agli Internazionali d'Italia per gestire meglio le proprie condizioni fisiche. "È la più grande fesseria del mondo", ha dichiarato Binaghi ai microfoni di Radio Rai Gr Parlamento. "Jannik non ha mai messo in dubbio per un solo secondo di giocare a Roma. Il fatto che abbia giocato e vinto con un grande sforzo fisico è un atto di amore nei confronti del nostro Paese e del nostro movimento". Secondo il numero uno della federazione, quanto accaduto a Parigi rappresenta la conferma di una situazione che il tennista stava già affrontando da tempo. "Aveva vinto e giocato troppo, quindi se non fosse successo quel giovedì sarebbe successo qualche giorno più tardi. Già a Roma era in quelle condizioni", ha spiegato Binaghi, sottolineando comunque come il percorso di crescita del campione sia ancora ampio. "Jannik non si lascerà sfuggire l'occasione di diventare ancora più forte".

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