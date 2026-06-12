Video

Fatti

A Roma il contro-corteo anti Remigrazione: "I fascisti non sono ben accetti"

"Roma non ci sta, fuori i fascisti dalla nostra città" cantano decine di migliaia di persone al corteo "Fuck remigration", la piazza chiamata da collettivi, associazioni e sindacati contro il ritrovo per la Remigrazione che si è riunito nella zona nord della città, a Prati. Una parte di Roma è scesa in piazza sfidando il caldo in una manifestazione che è partita da Colosseo per arrivare a Piazza Vittorio.

"Il fascismo e i fascisti non sono cosa buona e ben accetta. La Remigrazione è una forma di pulizia etnica, Vannacci l'altra sera ha parlato di deportazione, parola che fa pensare ai nazisti e alle notti del 1943. Noi siamo qui per dire anche questo, siamo qui perché Vannacci non lo vogliamo. Si sta parlando di razza, sembra di essere tornati indietro di 100 anni. Ci preoccupa molto questa narrazione. Vannacci estremizza tutte queste idee, è un ritorno a concetti fascisti e nazisti parlando di deportazione" raccontano i partecipanti in piazza, mentre la marea umana sfila tra le vie del centro di Roma.

LEGGI L'ARTICOLO