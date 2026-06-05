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Torino Pride 2026, oltre 160mila persone in corteo

A Torino si è svolto, sabato 6 giugno, il Pride del Piemonte, al quale hanno partecipato più di 160mila persone in corteo per le strade della città. In un corteo di oltre 4 chilometri hanno sfilato 24 carri, e quasi 50 sono state le realtà aderenti, come hanno sintetizzato al termine gli organizzatori. Ad aprire la marcia le note di Mc Nill, che ha accompagnato la partenza dal Parco del Valentino. Anche per questa edizione, Ambra Angiolini ne è stata la madrina. "Sono madrina da 40 anni, non è una novità. Non so perchè non è sempre così visibile, certe volte ce ne si accorge di più e altre volte di meno. Siamo sempre stati tantissimi", ha dichiarato a margine della manifestazione. Sul palco finale di piazza Vittorio, animato anche da Vladimir Luxuria, Francamente ha cantato davanti a una piazza gremita.  "L'edizione 2026 - sottolineano gli organizzatori - è un traguardo importante: vent'anni di lotte e di realtà che collaborano, in modo democratico e plurale, nel coordinamento Torino Pride. Ora l'appuntamento è per l'EuroPride 2027, che si svolgerà a Torino dal 18 al 26 giugno".

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