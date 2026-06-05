Video

Mondo

Usa, colpite postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm

Un nuovo scambio di colpi mette sotto pressione il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mentre Washington conferma di aver concesso i visti ai calciatori iraniani per i Mondiali. Settimane di negoziati complessi, segnati da minacce e nuove recrudescenze di violenza, non hanno ancora portato a un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz.

La tregua è in vigore dall’8 aprile, ma le tensioni sono tornate a salire dopo che l’esercito statunitense ha annunciato di aver colpito postazioni radar in Iran. Poco dopo, le sirene antiaeree sono risuonate in Kuwait e Bahrein, due paesi che ospitano basi statunitensi, e sono state udite esplosioni. I Guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver preso di mira con missili «basi nemiche nella zona», in risposta all’«invasione» statunitense delle isole di Sirik e Qeshm.

Gli Stati Uniti hanno riferito di aver abbattuto quattro droni iraniani diretti verso lo Stretto di Hormuz prima di colpire installazioni radar costiere a Goruk e sull’isola di Qeshm. Secondo il comando statunitense, i droni rappresentavano «una minaccia immediata per il traffico marittimo regionale», mentre gli attacchi contro le postazioni radar avrebbero avuto l’obiettivo di prevenire nuovi attacchi.