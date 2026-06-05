Video
Mondo

Usa, colpite postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm

Un nuovo scambio di colpi mette sotto pressione il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mentre Washington conferma di aver concesso i visti ai calciatori iraniani per i Mondiali. Settimane di negoziati complessi, segnati da minacce e nuove recrudescenze di violenza, non hanno ancora portato a un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz.

La tregua è in vigore dall’8 aprile, ma le tensioni sono tornate a salire dopo che l’esercito statunitense ha annunciato di aver colpito postazioni radar in Iran. Poco dopo, le sirene antiaeree sono risuonate in Kuwait e Bahrein, due paesi che ospitano basi statunitensi, e sono state udite esplosioni. I Guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver preso di mira con missili «basi nemiche nella zona», in risposta all’«invasione» statunitense delle isole di Sirik e Qeshm.

Gli Stati Uniti hanno riferito di aver abbattuto quattro droni iraniani diretti verso lo Stretto di Hormuz prima di colpire installazioni radar costiere a Goruk e sull’isola di Qeshm. Secondo il comando statunitense, i droni rappresentavano «una minaccia immediata per il traffico marittimo regionale», mentre gli attacchi contro le postazioni radar avrebbero avuto l’obiettivo di prevenire nuovi attacchi.

Italia

Italia

Fine vita: lettera del figlio di Lucia, la donna che ha scelto la morte assistita

Italia

Fine vita, associazione Luca Coscioni si autodenuncia dopo la morte di Lucia

Italia

Caporalato, Schlein: «Si accenda un faro sullo sfruttamento del lavoro»

Italia

2 giugno, Mattarella a "I volti della Repubblica, 80 anni dal referendum"

Italia

2 giugno, Liliana Segre: "Per me è una festa legata alla vita"

Italia

Scala, il neo-direttore Chung: "Da ottobre saro' schiavo dell'orchestra"

Italia

Scoperta targa in memoria di Giacomo Matteotti sul suo scranno alla Camera

Italia

Salvini: "Via il permesso di soggiorno a chi delinque"

Italia

Vigilanza Rai, Giachetti: "Mio gesto estremo? Clima democratico preoccupante"

Italia

Diritti, Schlein: "Il Pd ha tanto da farsi perdonare dalla comunità Lgbtqia+"

Italia

Bianchi a Mattarella: "Secondo me anche lei si diverte alle consultazioni..."

Italia

Mattarella: "Qualcuno cerca di derubricare il Covid a leggera influenza"

 
 

Mondo

Mondo

Papa Leone XIV accolto al Palazzo Reale di Madrid

Mondo

Trump: "Gli Stati Uniti si prenderanno cura di Cuba"

Mondo

Romania, un drone navale esplode a Costanza: una giornalista si mette al riparo

Mondo

Nuovi raid a Gaza: 11 morti e 32 feriti in 24 ore

Mondo

Argentina, migliaia in marcia a Buenos Aires contro la violenza sulle donne

Mondo

Ebola, proteste in Kenya contro la costruzione di un centro di quarantena per cittadini Usa

Mondo

Ucraina, incendi a Kiev dopo l'attacco russo: le vittime salgono a 21

Mondo

Fiamme e macerie: le conseguenze dell'attacco russo su Kiev

Mondo

La Marina francese abborda una petroliera proveniente dalla Russia

Mondo

Libano, i soldati israeliani presidiano il castello crociato di Beaufort

Mondo

Siria, esonda l'Eufrate: allagati campi e case

Mondo

Il Psg all'Eliseo con la Champions, la rabbia di Macron per gli incidenti durante la festa a Parigi

 
 

Fatti

Fatti

De Martino annuncia le date di Sanremo 2027, dal 16 al 20 febbraio

Fatti

Pollica regina delle spiagge 2026, Molveno fra le località lacustri

Fatti

Parte "Libere anche qui", campagna contro la violenza digitale di genere

Fatti

Abodi: "Nuovo governo calcistico sappia riprendere il filo spezzato"

Fatti

Tornado si abbatte su Roma: alberi caduti e auto danneggiate

Fatti

Quattro pachistani carbonizzati nel Cosentino: i rilievi sul posto

Fatti

Le Frecce Tricolori sorvolano l'Altare della Patria in occasione della Festa della Repubblica

Fatti

Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino

Fatti

Giro d'Italia, Roma: la partenza dell'ultima tappa

Fatti

Autostrada del Brennero chiusa per manifestazione ambientalista

Fatti

Flotilla, un attivista rientrato dalla Libia: "Ora liberino i nostri compagni"

Fatti

Scontri tra ultra' a Torino prima del derby

 
 