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Usa, diffusi al Dm Congresso documenti e immagini sul caso Epstein

Una riunione nella Situation Room per parlare e cercare di gestire lo scandalo di Jeffrey Epstein. Nel luglio del 2025 i più stretti consiglieri di Donald Trump si sono incontrati per affrontare il caso e decidere come procedere. "È un grande problema" aveva ammesso il vicepresidente JD Vance notando come il pedofilo morto in carcere stesse spaccando il movimento Maga. Secondo le ricostruzioni del New York Times, durante l'incontro varie teorie sono state avanzate.

Vance aveva proposto che Tucker Carlson, l'ex volto noto di Fox, intervistasse Ghislaine Maxwell in carcere e si era detto a favore della pubblicazione di tutte le carte a disposizione del Dipartimento di Giustizia, anche le accuse più scottanti ma prive di fondamento su Trump. Fra le ipotesi ventilate anche quella della grazia a Maxwell, respinta però seccamente perché avrebbe avuto ripercussioni troppo negative sull'immagine dell'amministrazione.

Mentre la riunione era in corso, un membro dello staff è entrato nella stanza con la copia dell'articolo del Wall Street Journal pubblicato online con il presunto messaggio di Trump a Epstein per i suoi 50 anni. La ricostruzione mostra come lo scandalo Epstein ha consumato l'amministrazione molto più di quanto lasciato trapelare. 

Intanto video, foto e audizioni riaccendono i riflettori sui legami del finanziere, come dimostra questo video.

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