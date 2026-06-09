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Trump: "Siamo nelle fasi finali per raggiungere accordo di pace in Medio Oriente"

Gli Stati Uniti sono "nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo che non permetterà in alcun modo, forma o maniera la produzione di armi nucleari, eccetera". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump. “E lo Stretto di Hormuz si aprirà subito. Si aprirà immediatamente dopo la firma, che potrebbe avvenire tra due o tre giorni”, ha aggiunto ai giornalisti.

Trump ha poi fatto sapere che i piloti dell'elicottero Apache dell'esercito statunitense precipitato vicino allo Stretto di Hormuz "stanno bene", riporta Reuters, "nessuno è rimasto ferito". L'amministrazione Usa, ha aggiunto, pubblicherà in giornata un rapporto.

Israele ha accettato per il momento di sospendere l’offensiva contro Teheran ma non limitazioni sugli attacchi in Libano. Qualsiasi nuova offensiva israeliana, però, compresi eventuali attacchi nel sud del Libano, ha avvertito Teheran, provocherebbe una risposta «molto più severa» rispetto a quella vista finora.

"Siamo stati una squadra molto agguerrita e credo che stiamo vincendo questa battaglia, ma la vittoria definitiva arriverà nelle prossime due settimane, quando dichiareremo la vittoria totale", ha continuato Trump, riporta Al-Jazeera, durante una teleconferenza con il senatore Lindsey Graham, suo stretto alleato repubblicano. "Sarà una vittoria totale. Accadrà molto presto e i prezzi del petrolio crolleranno".

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