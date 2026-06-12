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Corteo movimenti, bruciati ruspa e carro armato di cartone davanti al Mit

Sacchi di sabbia agricola svuotati in strada e il rogo simbolico di una ruspa e di un carro armato in cartone: sono i "regali" che i partecipanti al corteo degli studenti partito da Piazzale del Verano hanno portato davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per protestare contro il "Piano casa" e le politiche portate avanti dal ministro Matteo Salvini.

Davanti alla sede del Mit a Porta Pia, presidiata da decine di agenti in tenuta antisommossa, il fumo dei cartonati si è mescolato a quello dei fumogeni colorati. "Smascheriamo i mandanti di remigrazione e ProVita" e "Stop sfratti, sgomberi e pignoramenti", alcuni degli slogan intonati da centinaia di manifestanti di collettivi studenteschi, Unione sindacale di base, Rete dei Comunisti, Potere al Popolo, movimenti per la casa e Pro-Pal.

"Respingiamo guerra, razzismo e sfruttamento", hanno scandito, "la Roma antifascista e antirazzista è arrivata al ministero del mandante della remigrazione portando ruspa e carro armato, tutto quello che Salvini e questo governo ci hanno dato al posto dei diritti sociali. È tempo di darli alle fiamme! Respingiamoli!".