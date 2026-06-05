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L'appello dei genitori di Centrone, trattenuto in Libia: "Riportate a casa nostro figlio"

«L’appello è a tutti i governi europei, al governo italiano in primis, di cercare di portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari che hanno partecipato a questa missione umanitaria». A rivolgere l’appello sono i genitori di Domenico Centrone che, dallo scorso 24 maggio, è nelle mani delle autorità libiche.

Centrone, 33enne docente universitario originario di Molfetta, nel Barese, è detenuto insieme a Dina Alberizia, 67enne foggiana residente da anni in Piemonte. Entrambi facevano parte della missione di terra della Global Sumud Flotilla e provavano a raggiungere la Striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese.