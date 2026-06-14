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Kiev, le immagini aeree della cattedrale patrimonio Unesco dopo l'attacco russo

Un drone russo ha incendiato il tetto della cattedrale della Dormizione, una chiesa all'interno del complesso della Pecherska Lavra, patrimonio dell'Unesco e luogo di culto centrale per il cristianesimo orientale. «È stato un attacco alla comunità dei cristiani e al patrimonio culturale dell'umanità», ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si è recato a visitare i danni inflitti all'edificio, fortunatamente lievi - L'articolo