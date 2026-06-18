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Libano, almeno 16 morti in raid israeliani nel sud nonostante la nuova tregua

Gli attacchi dell'Idf hanno colpito la regione di Nabatieh, riferisce la protezione civile libanese. Secondo quanto riportato dai media del paese, i raid aerei israeliani nel Libano meridionale e occidentale hanno causato la morte di almeno 23 persone - invece di 16 - e il ferimento di oltre 20.

È questo l'ultimo bilancio degli attacchi attuati dopo l'entrata in vigore venerdì del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. I media libanesi hanno segnalato attacchi nelle aree di Nabatieh, Tiro e Sidone, nonché nella valle occidentale della Bekaa. Tra le vittime figurano quattro membri della stessa famiglia e un soldato libanese: "Un attacco nemico israeliano ha preso di mira un soldato dell'esercito sulla strada Kfar Rumman-Nabatieh, causandone il martirio", ha scritto l'esercito in un comunicato, aggiungendo che "la continuazione dei brutali attacchi israeliani punta a ostacolare qualsiasi soluzione che permetta di ripristinare la stabilità in Libano". Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che sette persone sono morte in un raid su Sidone.

L'Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz al traffico navale, proprio a causa degli attacchi israeliani in Libano, poiché violano l'accordo con gli Usa. Lo riferisce il comando militare iraniano. Secondo il vicepresidente Usa, J.D. Vance, però, non ci sono prove che l'Iran stia chiudendo lo Stretto di Hormuz. E si è detto fiducioso che il cessate il fuoco con l'Iran possa reggere.

In un'intervista a Fox News, Vance ha dichiarato che "le cose stanno andando bene" e ha aggiunto che Washington intende dare una possibilità ai negoziati con l'Iran. Il vicepresidente ha anche affermato che gli Stati Uniti non hanno riscontrato alcuna prova che l'Iran stia chiudendo lo Stretto di Hormuz, nonostante il comando militare congiunto iraniano abbia dichiarato che lo Stretto è stato chiuso al traffico navale in risposta a quelle che ha definito violazioni da parte di Stati Uniti e Israele del memorandum d'intesa sul cessate il fuoco.

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