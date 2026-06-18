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Trump presenta il nuovo Air Force One: «Trasformato in una Casa Bianca volante»

«You won’t believe it actually». Roba da non crederci, ha detto Donald Trump tutto compiaciuto, presentando a portata di telecamere il Boeing 747 che gli era stato regalato dal Qatar sollevando accuse (dai dem ma in alcuni casi anche bipartisan) di corruzione: trattavasi infatti di quattrocento milioni di dollari consegnati in forma di aereo di lusso.

Aereo che l’inquilino della Casa Bianca ha voluto ulteriormente apparecchiare in versione extra lusso, tralasciando giusto quegli ulteriori lavori che ne avrebbero ritardato l’inaugurazione: evidentemente il tycoon teneva proprio a scartare il pacchetto subito dopo aver concluso l’accordo di cartapesta con l’Iran, termine fragile di una guerra da lui stesso innescata e della quale i Paesi del Golfo avevano avvertito le conseguenze.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato il nuovo aereo presidenziale Air Force One, destinato a fungere da soluzione «ad interim» fino all'entrata in servizio dei nuovi aerei presidenziali prevista per il 2028. Trump ha elogiato il velivolo, definendolo il più lussuoso mai realizzato. «Roba da non crederci», quindi: «La qualità dei legni, dei materiali, dei motori – i motori migliori al mondo, non c’è niente di simile altrove – è un onore e voglio ringraziare l’emiro. He’s a fantastic guy». E poi il riferimento esplicito agli effetti della guerra: «He went through a lot over the last few months». Lo utilizzerà già per recarsi al vertice della Nato in programma il mese prossimo in Turchia, ha annunciato.

L'aereo, designato VC-25B, sfoggia una nuova livrea nei colori rosso, bianco, oro e blu scuro, con il sigillo presidenziale e una grande bandiera a stelle e strisce sulla deriva di coda.

La fretta di inaugurare il “gioiellino”, che ha sollevato anche timori per la sicurezza smentiti da chi di competenza, è legata anche all’approssimarsi della data del 4 luglio, occasione nella quale il Boeing verrà esibito.

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