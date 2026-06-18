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Maturità, gli studenti del classico: "Ci aspettavamo Quintiliano, meglio di Tacito"

Un applauso liberatorio alla lettura del nome di Quintiliano, con un brano tratto dal I libro dell'Institutio oratoria sul tema della musica, "sebbene dal tono bellicista", come ha osservato qualche critico. È il clima che si respirava all'uscita del liceo classico Ennio Quirino Visconti di Roma, dopo la seconda prova della maturità, dedicata a un brano tratto dall'Institutio oratoria, incentrato sul ruolo della musica nella formazione del perfetto oratore.

"Ce lo aspettavamo, era tra gli autori possibili e la versione non ci ha spaventato", racconta uno dei primi studenti usciti dall'istituto. Per molti, però, il vero timore della vigilia era un altro: "Meglio Quintiliano di Tacito sicuramente", osserva un altro giovane, secondo il quale l'autore latino "ha uno stile più facile" e il tema proposto consentiva di spaziare tra mondo classico e attualità. L'inizio degli esami orali al Visconti è previsto per il 25 giugno.

I maturandi che la mattina del 19 giugno alle 8.30 dovevano affrontare la seconda prova sono stati 537mila. Allo Scientifico, oltre a due problemi, uno sulle funzioni, l'altro incentrato appunto sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, tra gli 8 quesiti della prova di Matematica (gli studenti ne dovevano scegliere 4) è apparso anche un riferimento al terremoto del Friuli del 1976 di cui quest'anno ricorre il 50mo anniversario e sono comparse pure una serie di situazioni tratte dalla realtà, che riguardano aspetti giocosi e sportivi: un torneo di pallavolo e una partita di scopone, oltre al famoso gioco "Cover the spot".

Al Liceo Linguistico nella prova di Inglese, il ministero dell'Istruzione ha chiamato i candidati a confrontarsi con le recenti Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, partendo dal messaggio inaugurale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Ai ragazzi e alle ragazze è stato chiesto di redigere un articolo per il giornale scolastico incentrato sullo sport come veicolo universale di fair play, rispetto, lavoro di squadra e riscatto del potenziale umano.

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