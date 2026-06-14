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Trump firma l'accordo con l'Iran a Versailles

Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran al termine del G7 durante una cena alla Reggia di Versailles. La Casa Bianca ha pubblicato sui social il video della firma, nel quale si vedere il segretario di Stato, Marco Rubio, porgere al repubblicano il documento e la penna. Trump, seduto tra Macron e la moglie Brigitte, dopo aver siglato il testo lo riconsegna tra gli applausi dei presenti. L'accordo era già stato firmato digitalmente nei giorni scorsi e domani 19 giugno ci sarà anche una cerimonia ufficiale in Svizzera che sarà presieduta dal Pakistan e dal Qatar, paese co-mediatore nei negoziati. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha affermato che l'Iran riaprirà «immediatamente» lo Stretto di Hormuz e che gli Stati Uniti revocheranno «subito» il blocco. Il video è stato pubblicato anche dal presidente francese Emmanuel Macron: "Questo accordo apre la strada a una pace duratura" e consente "la riapertura dello Stretto di Hormuz", ha detto il capo dell'Eliseo. Si tratta di "un passo importante nella giusta direzione per i nostri compatrioti che permetterà presto una riduzione dei prezzi dell'energia".

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