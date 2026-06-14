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Il Papa: "Finisca la guerra in Ucraina, tante vittime innocenti"

Leone XIV ha accolto con soddisfazione il memorandum d'intesa raggiunto tra Stati Uniti e Iran, auspicando che l'accordo contribuisca a rafforzare la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente. Il pontefice ha inoltre rinnovato l'appello per la fine della guerra in Ucraina, esprimendo vicinanza alle vittime degli ultimi attacchi. Leone XIV è intervenuto oggi al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, soffermandosi sull'intesa tra Washington e Teheran, nota come "Memorandum di Islamabad" per il ruolo svolto dal Pakistan nella mediazione.

Il papa ha definito l'accordo un "incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione". "Esprimo gratitudine ai Paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa", ha aggiunto Leone XIV.