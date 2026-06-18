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Macron su Netanyahu: “Alimenta violenza tra popoli nella regione”

In un’intervista rilasciata a France 2, il presidente francese Emmanuel Macron ha preso le distanze dalle scelte politiche del premier israeliano Benjamin Netanyahu, affermando di non condividerne l’approccio nei confronti della Striscia di Gaza, della Cisgiordania e del Libano meridionale. Macron ha invitato il governo israeliano a dimostrare «responsabilità e razionalità», soprattutto sul fronte libanese, sottolineando la necessità di evitare un’ulteriore escalation nella regione.

Macron ha criticato in particolare la linea adottata nei territori palestinesi, definendo inaccettabili l’espansione degli insediamenti che, ha detto il presidente, «alimentano il risentimento e la violenza tra tutte le popolazioni della regione».

Pur riconoscendo la minaccia rappresentata da Hezbollah per la sicurezza israeliana, il presidente francese ha ribadito che la tutela di Israele non può passare attraverso l’occupazione o il controllo di territori confinanti. Macron ha infine annunciato l’intenzione di rilanciare gli sforzi diplomatici per coinvolgere la comunità internazionale e sostenere l’esercito libanese, affinché possa riaffermare la propria autorità e il controllo sul territorio nazionale.

Dopo la firma dell’accordo tra Iran e Stati Uniti, anche il vicepresidente americano JD Vance ha preso una posizione molto netta contro contro le critiche arrivate da Israele, avvertendo che «Trump è l’ultimo alleato che vi resta».