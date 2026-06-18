Video
Mondo

Macron su Netanyahu: “Alimenta violenza tra popoli nella regione”

In un’intervista rilasciata a France 2, il presidente francese Emmanuel Macron ha preso le distanze dalle scelte politiche del premier israeliano Benjamin Netanyahu, affermando di non condividerne l’approccio nei confronti della Striscia di Gaza, della Cisgiordania e del Libano meridionale. Macron ha invitato il governo israeliano a dimostrare «responsabilità e razionalità», soprattutto sul fronte libanese, sottolineando la necessità di evitare un’ulteriore escalation nella regione.

Macron ha criticato in particolare la linea adottata nei territori palestinesi, definendo inaccettabili l’espansione degli insediamenti che, ha detto il presidente, «alimentano il risentimento e la violenza tra tutte le popolazioni della regione».

Pur riconoscendo la minaccia rappresentata da Hezbollah per la sicurezza israeliana, il presidente francese ha ribadito che la tutela di Israele non può passare attraverso l’occupazione o il controllo di territori confinanti. Macron ha infine annunciato l’intenzione di rilanciare gli sforzi diplomatici per coinvolgere la comunità internazionale e sostenere l’esercito libanese, affinché possa riaffermare la propria autorità e il controllo sul territorio nazionale.

Dopo la firma dell’accordo tra Iran e Stati Uniti, anche il vicepresidente americano JD Vance ha preso una posizione molto netta contro contro le critiche arrivate da Israele, avvertendo che «Trump è l’ultimo alleato che vi resta». 

Italia

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

Italia

Vannacci: “Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”

Italia

BimboRai, gli stand dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

BimboRai, i cani robot dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

Amnesty sul giornalista licenziato per una domanda: «In gioco c'è la libertà di stampa»

Italia

Tajani: «Non ci sono ancora accuse formali per i due italiani bloccati in Libia»

Italia

Mattarella: "Difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra"

Italia

Fine vita: lettera del figlio di Lucia, la donna che ha scelto la morte assistita

Italia

Fine vita, associazione Luca Coscioni si autodenuncia dopo la morte di Lucia

Italia

Caporalato, Schlein: «Si accenda un faro sullo sfruttamento del lavoro»

Italia

2 giugno, Mattarella a "I volti della Repubblica, 80 anni dal referendum"

 
 

Mondo

Mondo

Mosca, in fiamme una raffineria di petrolio dopo un attacco ucraino

Mondo

Trump firma l'accordo con l'Iran a Versailles

Mondo

Il Papa: "Finisca la guerra in Ucraina, tante vittime innocenti"

Mondo

Kiev, le immagini aeree della cattedrale patrimonio Unesco dopo l'attacco russo

Mondo

Il nome del presidente Usa Trump rimosso dal Kennedy Center

Mondo

Romania, ad Adrian Vestea l'incarico di formare un nuovo governo

Mondo

Papa Leone XIV: “La vita si gioca in squadra, non è una corsa solitaria”

Mondo

Usa, diffusi al Dm Congresso documenti e immagini sul caso Epstein

Mondo

Trump: "Siamo nelle fasi finali per raggiungere accordo di pace in Medio Oriente"

Mondo

A Pyongyang il summit tra Kim e Xi, calorosa accoglienza per il leader cinese

Mondo

Papa Leone XIV: "Preoccupa riarmo presentato come inevitabile"

Mondo

Gaza, nuovi raid dell'Idf nel sud della Striscia ad Al-Mawasi

 
 

Fatti

Fatti

Maturità, gli studenti del classico: "Ci aspettavamo Quintiliano, meglio di Tacito"

Fatti

"Le persone vengono prima delle frontiere": viaggio verso i Cpr in Albania con Amnesty e Laika

Fatti

Meloni replica a Trump: "Io e l'Italia non imploriamo mai"

Fatti

"Shrek 5", arriva il teaser (tra le polemiche)

Fatti

Ddl caccia, Lav in presidio davanti al Pantheon

Fatti

Corteo movimenti, bruciati ruspa e carro armato di cartone davanti al Mit

Fatti

A Roma il contro-corteo anti Remigrazione: "I fascisti non sono ben accetti"

Fatti

Il trailer de "Il prigioniero" di Alejandro Amenábar

Fatti

"Disclosure Day", l'ultimo film di Spielberg

Fatti

Sofia Goggia è diventata dottoressa in Scienze Politiche con 110 e lode

Fatti

Sinner in day hospital a Milano per accertamenti

Fatti

Il Papa sulla tragedia dei migranti: "Dignità umana non può restare astratta"

 
 