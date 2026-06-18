Video

Fatti

"Le persone vengono prima delle frontiere": viaggio verso i Cpr in Albania con Amnesty e Laika

Insieme ad Amnesty International Italia ci siamo imbarcati da Brindisi su Sunny, la barca a vela adottata dalla comunità Mujeres in mare, per seguire la rotta attraverso cui i migranti vengono trasferiti nei centri italiani in Albania voluti dal governo Meloni. Dopo un giorno di navigazione siamo arrivati al porto di Shëngjin, dove si trova l’hotspot, nella consapevolezza che quello che sta succedendo qui potrebbe essere presto replicato da tutti gli stati membri dell’Unione europea. Una visione sempre più violenta e militarizzata del Mediterraneo.

Su Sunny campeggia uno stendardo, realizzato dalla street artist Laika, che vuole trasmettere un messaggio semplice: le persone vengono prima delle frontiere. «Essere oggi, con una mia opera, a fianco di Amnesty è necessario e doveroso: attraversiamo un mare in tempesta in termini di tutela dei diritti umani. La scorsa settimana l’Europa ha scelto di assomigliare all’America di Trump, legittimando cosi anche il terribile protocollo Italia-Albania voluto dal governo Meloni. Navighiamo quindi controvento: sfidiamo chi promuove politiche razziste e di privazione della libertà dell’essere umano. Buon vento a noi che siamo dalla parte giusta della storia», ha dichiarato Laika.

LEGGI L'ARTICOLO