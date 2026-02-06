Video

Milano-Cortina, Mattarella: "Casa Italia porta d'ingresso nel nostro Paese"

L'attesa è finita: i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 sono aperti. A fare gli onori di casa nel capoluogo lombardo è il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che inaugurando casa Italia dà il "benvenuto" e ribadisce che la vocazione del nostro Paese è “al dialogo, alla concordia, alla collaborazione”. La cerimonia dello stadio 'Meazza' è suggestiva, con un'apertura a effetto. Un video di circa 2 minuti per accompagnare l'arrivo delle autorità, mentre uno dei tram storici di Milano attraversa la città con a bordo un passeggero che viene mostrato solo di spalle. Poi, famiglie, bambini, giovani e adulti salgono in vettura alle varie fermate e solo quando raccoglie un peluche caduto 'mister X' rivela di essere Mattarella.

Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché alla fermata di San Siro, difronte allo stadio, il presidente della Repubblica scende e si scopre un conducente d'eccezione: il pluricampione di moto Gp, Valentino Rossi. Subito dopo il via alla kermesse, cui partecipa anche il vice presidente degli Stati Uniti, JD Vance, che in Prefettura a Milano tiene anche un incontro bilaterale con la premier, Giorgia Meloni. “Avete fatto qualcosa di eccezionale, la città è meravigliosa. Ci serve lo spirito delle Olimpiadi”, dice il numero di Donald Trump al capo del governo italiano. Che risponde ricordando il lavoro comune “su molte questioni bilaterali, ovviamente di rafforzamento della nostra collaborazione, ma anche delle situazioni internazionali aperte”.

Meloni, poi, ribadisce che “l'Occidente è alla base della nostra cooperazione e del futuro che vogliamo costruire insieme”. Palazzo Chigi, poche ore dopo, sottolinea come il colloquio con Vance sia servito a confermare “la solidità del rapporto strategico tra Italia e Stati Uniti, fondato su un partenariato storicamente radicato e articolato, e su profondi legami tra i due popoli, nonché su una comunanza di vedute sulle principali sfide globali, a partire dalla sicurezza energetica e dalla creazione di catene di approvvigionamento sicure e affidabili per i minerali critici”. I due leader, nell'incontro, toccano anche dossier di politica internazionale, in particolare quelli relativi a Iran e Venezuela. Della delegazione americana fa parte anche il segretario di Stato, Marco Rubio, che si intrattiene a colloquio con il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani.

Il responsabile della Farnesina twitta su X: “Lavoriamo per rafforzare sempre più la cooperazione e l'amicizia tra Italia e Stati Uniti”. Per Tajani le Olimpiadi sono una vetrina globale importantissima “con un impatto economico stimato in 5,3 miliardi di euro”, oltre a “eredità infrastrutture e crescita territoriale”. Gli occhi del Pianeta sono puntati su Milano e Cortina, come dimostra la presenza di capi di Stato e di governo nel nostro Paese. Sono 35 le delegazioni che Mattarella, con la figlia Laura e la presidente Meloni, accoglie infatti a Palazzo Reale per il ricevimento pre cerimonia inaugurale. Ma c'è anche il messaggio che lancia Papa Leone XIV nella lettera 'La vita in abbondanza' sul valore dello sport, pubblicata in occasione della celebrazione dei Giochi, con cui incoraggia “vivamente tutte le nazioni” a “riscoprire e a rispettare” lo “strumento di speranza che è la Tregua olimpica, simbolo e profezia di un mondo riconciliato”.

Dietro l'organizzazione dei Giochi c'è stato un lavoro durato anni, con numeri molto importanti: 98 interventi, 47 impianti sportivi, 51 infrastrutture di trasporto per un valore economico complessivo di 3,5 miliardi. “Tutti i 31 interventi infrastrutturali ritenuti essenziali per i Giochi sono stati completati nei tempi previsti e le 12 sedi olimpiche di competenza del Mit e di Simico sono oggi pienamente operative”, sottolinea il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che ha seguito il dossier. Anche dal punto di vista della comunicazione con oltre 200 note stampa quotidiane diffuse dal 21 luglio ad oggi, in una sorta di countdown. Il Mit calcola che l'eredità di opere realizzate o riqualificate per le Olimpiadi “secondo i più recenti studi indipendenti potrà determinare un incremento del Pil pari a circa 400 milioni di euro annui nel biennio”. Anche dal punto di vista del turismo i Giochi saranno un volano strategico. Ma non solo: “Comincia il più grande spettacolo del mondo: le Olimpiadi Milano-Cortina. Le prime diffuse - scrive su X la ministra del Turismo, Daniela Santanchè -, come diffuso sarà il messaggio di pace e bellezza che arriverà a miliardi di persone”.