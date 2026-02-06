Video

Fatti

Milano Cortina, Mattarella: "I valori olimpici ispirino le relazioni fra Paesi"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto il discorso inaugurale della cena del Cio per l'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. I valori dello sport come strumento di dialogo, cooperazione e pace tra i popoli sono stati il fulcro del suo messaggio. "Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all’insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone. Ne risulta testimoniata l’unicità della famiglia umana e fa sorgere l’auspicio che i valori Olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati", ha detto il capo dello stato.

"Come è noto, l’Assemblea Generale dell’Onu, approvando la tregua olimpica, ha esortato i paesi membri a cooperare con il Comitato Olimpico Internazionale e con il Comitato Internazionale Paralimpico per promuovere la pace e la comprensione umana, il dialogo, la tolleranza, la riconciliazione. È questo il significato del motto olimpico: 'Citius, altius, fortius, communiter', più veloce, più in alto, più forte, insieme. Lo dimostreranno nei Giochi gli atleti, accomunati da talento, impegno, sacrifici per migliorarsi costantemente".