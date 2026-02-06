Video
Fatti

Milano Cortina, Mattarella: "I valori olimpici ispirino le relazioni fra Paesi"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto il discorso inaugurale della cena del Cio per l'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. I valori dello sport come strumento di dialogo, cooperazione e pace tra i popoli sono stati il fulcro del suo messaggio. "Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all’insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone. Ne risulta testimoniata l’unicità della famiglia umana e fa sorgere l’auspicio che i valori Olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati", ha detto il capo dello stato. 
"Come è noto, l’Assemblea Generale dell’Onu, approvando la tregua olimpica, ha esortato i paesi membri a cooperare con il Comitato Olimpico Internazionale e con il Comitato Internazionale Paralimpico per promuovere la pace e la comprensione umana, il dialogo, la tolleranza, la riconciliazione. È questo il significato del motto olimpico: 'Citius, altius, fortius, communiter', più veloce, più in alto, più forte, insieme. Lo dimostreranno nei Giochi gli atleti, accomunati da talento, impegno, sacrifici per migliorarsi costantemente".

Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

Decreto sicurezza, Nordio in conferenza stampa: "Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse"

Zaia e le dimissioni di Vannacci: "Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo"

Alla Camera tra i remigrazionisti: "Giornalista musulmano? Eccoti il biglietto aereo"

Camera, le opposizioni "occupano" la sala contro la conferenza sulla remigrazione

Ddl stupri: "Schlein, un grave passo indietro"

Il dl stupri senza il "consenso", attiviste bloccate in piazza

Meloni: "Confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace"

Il ministro Crosetto alla Camera: "Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace"

Meloni, la villa accatastata e Caputi spiato: non sono menzogne, si chiama giornalismo

Meloni attacca Domani: "Da voi accuse infamanti"

 
 

Crans-Montana, Jacques Moretti: "Siamo devastati, penso ogni istante alle vittime"

L'Ungheria condanna a 8 anni l'attivista antifascista queer Maja T.

Dopo la Francia, anche la Spagna vieterà l'uso dei social agli under16

Da Steve Jobs agli Oscar, 40 anni di animazione Pixar

Trasferiti 45 pazienti da Gaza verso l'Egitto tramite il valico di Rafah. I rientri vanno a rilento

La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump, "sono la fan numero uno"

Minneapolis, le immagini dell'omicidio di Alex Pretti

Governatore Minnesota: "L'Ice semina caos e violenza, gli agenti vanno ritirati"

La marcia a Minneapolis contro l'Ice sfida il gelo

Trump a Davos insiste sulla Groenlandia. Ma esclude l'uso della forza

Spagna, Sanchez: "Tre giorni di lutto nazionale per l'incidente ferroviario"

Spagna, incidente ferroviario: le operazioni di recupero all'interno dei treni

 
 

Fatti

Milano Cortina, Mattarella agli atleti: "La prima competizione è con i propri limiti"

Milano, la fiaccola olimpica arriva in piazza Duomo

Ragazza uccisa a Napoli, Gratteri: «Rioni degradati? Spesso si uccide per futili motivi»

Alberto Trentini a Che tempo che fa: "Mi hanno sottoposto alla macchina della verità"

Frana a Niscemi, Protezione civile: "Sono fenomeni che si ripetono dal 1700"

Niscemi, procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo

Niscemi, Meloni: "Nessuna vittima grazie ai piani di prevenzione"

Niscemi, le immagini dall'elicottero della Guardia costiera

Roma, caregiver in piazza: "Oggi stiamo facendo la storia"

«In Italia si muore anche per mancanza di informazioni»

Frana a Niscemi, si allarga il fronte: mille gli sfollati

Ballerini, legale della famiglia Regeni: «Fiducia nel processo, siamo a buon punto»

 
 