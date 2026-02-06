Video
Fatti

Milano, la fiaccola olimpica arriva in piazza Duomo

Giovedì 5 febbraio la fiaccola olimpica è arrivata in piazza Duomo a Milano, dopo un viaggio durato mesi, per dare il via alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'ultima tappa del giro della torcia ha visto anche una contestazione di manifestanti pro-Palestina che, fino alla fine, in Galleria Vittorio Emanuele, hanno sventolato bandiere per contestare la presenza di Israele ai Giochi. Nicoletta Manni, etoile del Teatro alla Scala, ha portato la torcia nell'ultimo tratto della Galleria e acceso il braciere installato in piazza Duomo - Tutto sulle olimpiadi Milano - Cortina

    Italia

    Italia

    Alfonso Sabella: "Ecco perché voterò No al referendum sulla giustizia"

    Italia

    Sicurezza, Piantedosi: "Il fermo preventivo non e' una misura liberticida"

    Italia

    Decreto sicurezza, Nordio in conferenza stampa: "Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse"

    Italia

    Zaia e le dimissioni di Vannacci: "Non mi sorprende, ha capito di essere un corpo estraneo"

    Italia

    Alla Camera tra i remigrazionisti: "Giornalista musulmano? Eccoti il biglietto aereo"

    Italia

    Camera, le opposizioni "occupano" la sala contro la conferenza sulla remigrazione

    Italia

    Ddl stupri: "Schlein, un grave passo indietro"

    Italia

    Il dl stupri senza il "consenso", attiviste bloccate in piazza

    Italia

    Meloni: "Confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace"

    Italia

    Il ministro Crosetto alla Camera: "Fermare l'aiuto a Kiev significa rinunciare alla pace"

    Italia

    Meloni, la villa accatastata e Caputi spiato: non sono menzogne, si chiama giornalismo

    Italia

    Meloni attacca Domani: "Da voi accuse infamanti"

     
     

    Mondo

    Mondo

    Crans-Montana, Jacques Moretti: "Siamo devastati, penso ogni istante alle vittime"

    Mondo

    L'Ungheria condanna a 8 anni l'attivista antifascista queer Maja T.

    Mondo

    Dopo la Francia, anche la Spagna vieterà l'uso dei social agli under16

    Mondo

    Da Steve Jobs agli Oscar, 40 anni di animazione Pixar

    Mondo

    Trasferiti 45 pazienti da Gaza verso l'Egitto tramite il valico di Rafah. I rientri vanno a rilento

    Mondo

    La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump, "sono la fan numero uno"

    Mondo

    Minneapolis, le immagini dell'omicidio di Alex Pretti

    Mondo

    Governatore Minnesota: "L'Ice semina caos e violenza, gli agenti vanno ritirati"

    Mondo

    La marcia a Minneapolis contro l'Ice sfida il gelo

    Mondo

    Trump a Davos insiste sulla Groenlandia. Ma esclude l'uso della forza

    Mondo

    Spagna, Sanchez: "Tre giorni di lutto nazionale per l'incidente ferroviario"

    Mondo

    Spagna, incidente ferroviario: le operazioni di recupero all'interno dei treni

     
     

    Fatti

    Fatti

    Milano Cortina, Mattarella: "I valori olimpici ispirino le relazioni fra Paesi"

    Fatti

    Milano Cortina, Mattarella agli atleti: "La prima competizione è con i propri limiti"

    Fatti

    Ragazza uccisa a Napoli, Gratteri: «Rioni degradati? Spesso si uccide per futili motivi»

    Fatti

    Alberto Trentini a Che tempo che fa: "Mi hanno sottoposto alla macchina della verità"

    Fatti

    Frana a Niscemi, Protezione civile: "Sono fenomeni che si ripetono dal 1700"

    Fatti

    Niscemi, procura di Gela apre un fascicolo per disastro colposo

    Fatti

    Niscemi, Meloni: "Nessuna vittima grazie ai piani di prevenzione"

    Fatti

    Niscemi, le immagini dall'elicottero della Guardia costiera

    Fatti

    Roma, caregiver in piazza: "Oggi stiamo facendo la storia"

    Fatti

    «In Italia si muore anche per mancanza di informazioni»

    Fatti

    Frana a Niscemi, si allarga il fronte: mille gli sfollati

    Fatti

    Ballerini, legale della famiglia Regeni: «Fiducia nel processo, siamo a buon punto»

     
     