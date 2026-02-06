Video

Fatti

Milano, la fiaccola olimpica arriva in piazza Duomo

Giovedì 5 febbraio la fiaccola olimpica è arrivata in piazza Duomo a Milano, dopo un viaggio durato mesi, per dare il via alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'ultima tappa del giro della torcia ha visto anche una contestazione di manifestanti pro-Palestina che, fino alla fine, in Galleria Vittorio Emanuele, hanno sventolato bandiere per contestare la presenza di Israele ai Giochi. Nicoletta Manni, etoile del Teatro alla Scala, ha portato la torcia nell'ultimo tratto della Galleria e acceso il braciere installato in piazza Duomo - Tutto sulle olimpiadi Milano - Cortina