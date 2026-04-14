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Domani

Milano, tensioni al corteo contro il raduno dei Patrioti: idranti e lacrimogeni sui manifestanti

Tensioni a Milano tra antagonisti e forze dell'ordine durante il corteo dei centri sociali contro il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla Lega, in piazza Duomo il 18 aprile. In via Borgogna le forze dell'ordine stanno usando idranti contro i manifestanti, mentre gli antagonisti lanciano petardi, fumogeni, bottiglie contro gli agenti, nel tentativo di forzare il blocco e arrivare in piazza Duomo. Dopo qualche momento di tensione i manifestanti del corteo antagonista contro il raduno della Lega hanno arretrato, imboccando via Visconti di Modrone e riprendendo il percorso autorizzato. Dal corteo si alzano i cori "servi dello Stato" e "fuori i fascisti da Milano.