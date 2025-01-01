Video

Fatti

Nello Trocchia presenta la docu-inchiesta "Il mare dentro" a Omnibus

Il nostro inviato Nello Trocchia è stato ospite a La7 della trasmissione Omnibus condotta da Gaia Tortora, che affronta di frequente il tema del carcere e anche quello minorile, per parlare della nostra docu-inchiesta "Il mare dentro", un viaggio nelle carceri minorili di Bari, Roma, Milano, ma anche un viaggio nelle mancanze del nostro paese. E proprio su tali mancanze si concentra l'intervento di Trocchia, che nell'inchiesta ha parlato con i responsabili delle aree educative, gli agenti penitenziari, i comandanti, i direttori e soprattutto i ragazzi detenuti.

Video: La7