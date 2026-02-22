Video

Messico, guerriglia urbana e violenze dopo l'uccisione di "El Mencho"

Posti di blocco illegali e auto date alle fiamme, scontri armati tra narcos e forze di polizia messicane, il bilancio delle violenze scaturite in Messico dopo l'uccisione del boss della droga "El Mancho" è di 26 morti. Tra le vittime ci sono criminali, civili e agenti di sicurezza. In totale sono state arrestate 27 persone. Il Gabinetto di sicurezza ha fatto sapere che la situazione sta tornando alla normalità dopo che in via precauzionale erano state anche chiuse le scuole in una decina di Stati del paese. La Farnesina ha intimato agli italiani di evitare ogni tipo di spostamento che non sia necessario, mentre alcune compagnie aeree di Stati Uniti e Canada. "I lavori proseguono senza interruzioni fino alla completa bonifica delle strade, con operazioni coordinate dal Gabinetto di Sicurezza e dalle autorità di tutti e tre i livelli di governo, la cui priorità è proteggere la popolazione", si legge in una nota delle autorità.