Domenico, il legale della famiglia: "La mamma gli è stata vicino fino all'ultimo"

Nel giorno dei funerali di Domenico (la data non è stata ancora fissata) a Nola sarà lutto cittadino. Ad annunciarlo è il sindaco Andrea Ruggiero che sabato mattina si è recato all'ospedale Monaldi di Napoli. "Come comunità cittadina - spiega Ruggiero - saremo vicini alla famiglia del bimbo, lo saremo anche quando saranno calati i riflettori". Nei prossimi giorni il primo cittadino ed il parroco andranno di persona a casa di Domenico per esprimere il cordoglio della città e della comunità parrocchiale. Intanto anche a Nola nei pressi dell'abitazione del piccolo c'è stato un mesto pellegrinaggio: tantissime persone hanno deposto dei fiori, accesi dei ceri ed è comparso anche uno striscione con la scritta: "Domenico perdonaci".

"A parere di questa difesa si spera che una volta concluse le indagini si proceda per omicidio volontario, non per omicidio colposo, perché dall'esame della cartella clinica ci sono tutti i presupposti che fanno che sì che si configuri il dolore eventuale". Così l'avvocato Francesco Petruzzi, difensore della famiglia di Domenico, il bimbo di 2 anni morto questa mattina all'ospedale Monaldi di Napoli dove il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato. "È plausibilissimo il confugamento del dolo eventuale che comporta l'omicidio volontario, non l'omicidio colposo", ha aggiunto l'avvocato.