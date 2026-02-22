Video

Iran, seconda giornata di proteste contro il regime

Gli studenti iraniano hanno protestato in almeno cinque università della capitale, Teheran, e in una nella città di Mashhad. A riportarlo è stata l'agenzia stampa statale Irna secondo cui le proteste sono scoppiate dopo i 40 giorni di commemorazione delle persone uccise a gennaio durante le manifestazioni contro il regime. Un bilancio provvisorio riferisce di decine di migliaia di vittime per mano delle autorità statali. Secondo gli attivisti che seguono la situazione, la maggior parte dei manifestanti sarebbe stata uccisa intorno all'8 e al 9 gennaio. Nell'ultima settimana molti iraniani hanno tenuto cerimonie per commemorare il tradizionale periodo di lutto di 40 giorni. Nel mentre aumentano le tensioni militari tra Teheran e Washington, con gli Stati Uniti che si preparano a lanciare un attacco mirato nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo sul programma nucleare iraniano. Nel video si vede anche uno scontro tra gli studenti e un gruppo di filo-governativi avvenuto nell'università di Amirkabir.