Video
Mondo

Iran, seconda giornata di proteste contro il regime

Gli studenti iraniano hanno protestato in almeno cinque università della capitale, Teheran, e in una nella città di Mashhad. A riportarlo è stata l'agenzia stampa statale Irna secondo cui le proteste sono scoppiate dopo i 40 giorni di commemorazione delle persone uccise a gennaio durante le manifestazioni contro il regime. Un bilancio provvisorio riferisce di decine di migliaia di vittime per mano delle autorità statali. Secondo gli attivisti che seguono la situazione, la maggior parte dei manifestanti sarebbe stata uccisa intorno all'8 e al 9 gennaio. Nell'ultima settimana molti iraniani hanno tenuto cerimonie per commemorare il tradizionale periodo di lutto di 40 giorni. Nel mentre aumentano le tensioni militari tra Teheran e Washington, con gli Stati Uniti che si preparano a lanciare un attacco mirato nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo sul programma nucleare iraniano. Nel video si vede anche uno scontro tra gli studenti e un gruppo di filo-governativi avvenuto nell'università di Amirkabir.

Italia

Italia

Schlein: "Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini"

Italia

Piantedosi sulla sentenza Sea Watch: "Impugneremo questa decisione"

Italia

Investito più volte e ucciso davanti a un centro commerciale nel Veronese

Italia

Pistoia, contestazione per l'iniziativa di CasaPound sulla remigrazione

Italia

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Italia

Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Italia

Meloni: «Una parte politicizzata della magistratura ci ostacola sui migranti»

Italia

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Italia

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

Italia

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

Italia

Forenza: "Sentenza conferma che Casapound è neofascista e va sciolta"

Italia

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

 
 

Mondo

Mondo

Messico, guerriglia urbana e violenze dopo l'uccisione di "El Mencho"

Mondo

Ramadan a Gaza, gli sfollati spezzano il digiuno tra le tende

Mondo

Papa Leone all'Angelus: "La pace in Ucraina non può essere rimandata"

Mondo

Iran, gli studenti tornano a protestare contro il regime

Mondo

Trump promette alternative ai dazi bocciati dalla Corte Suprema

Mondo

Corea del Nord, la trionfale presentazione dei lanciarazzi a capacità nucleare

Mondo

Trump sulla Corte Suprema: "Decisione ridicola, non protegge gli Stati Uniti"

Mondo

Il Parlamento venezuelano approva l'amnistia, Rodriguez: "Bisogna saper chiedere e ricevere perdono"

Mondo

Board of Peace, Trump alla foto di rito sulle note di "Gloria" di Umberto Tozzi

Mondo

Trump: «Tra 10 giorni circa scopriremo cosa succede con l'Iran»

Mondo

Svolta a sorpresa in Perù, Balca'zar nuovo presidente ad interim

Mondo

Altman: "Il mondo ha urgentemente bisogno di regolamentazione dell'AI"

 
 

Fatti

Fatti

Rogoredo, il pm Tarzia: "Sulla pistola tracce biologiche del poliziotto"

Fatti

Papa Leone: "In questa parrocchia tutti sono benvenuti"

Fatti

Domenico, il legale della famiglia: "La mamma gli è stata vicino fino all'ultimo"

Fatti

A Roma il corteo in memoria di Valerio Verbano

Fatti

Milano-Cortina, Deromedis e Tomasoni: "Stranamente intelligenti..."

Fatti

Ciclone Harry, i familiari dei morti e dei dispersi in mare: "Aiutateci a identificarli"

Fatti

A vent'anni dalla morte di Luca Coscioni: le nuove lotte per la ricerca e il fine vita

Fatti

Milano-Cortina, Kostner: "Malinin? Si riprenderà, è un atleta unico"

Fatti

La premier Giorgia Meloni: "Sul risarcimento a Sea Watch i giudici lasciano senza parole"

Fatti

Vigili del fuoco: "Il teatro Sannazaro è completamente compromesso"

Fatti

Napoli, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

Fatti

Meloni a Niscemi: «Non forziamo i tempi per dare risposte azzardate»

 
 