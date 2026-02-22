Video

Mondo

Maltempo in Usa, una bufera di neve mette in ginocchio New York: torna il lockdown

Una potente bufera di neve ha colpito il Nord-Est degli Stati Uniti, paralizzando quasi completamente il traffico per milioni di residenti. Le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto alla chiusura di strade, all'interruzione dei servizi ferroviari e alla cancellazione di circa 7.400 voli. Migliaia di abitazioni e aziende hanno perso l'elettricità e le autorità, tra cui il sindaco di New York, Zohran Mamdani, hanno esortato i residenti a non mettersi in viaggio per consentire alle squadre di emergenza di sgomberare le strade. Le scuole di New York e di tutta la regione sono state chiuse. "New York rimane in stato di emergenza", ha annunciato il sindaco. "Chiediamo ai newyorkesi di evitare tutti gli spostamenti non essenziali. Per favore, per la vostra sicurezza, restate a casa e non mettetevi in strada", ha aggiunto Mamdani. Più di 48 cm di neve sono caduti su Central Park lunedì 23 febbraio mentre oltre 35 cm a Boston. Lo Stato più colpito è il Massachusetts, con quasi 300 mila persone senza elettricità.