Prato, operai in sciopero aggrediti da persone legate all'azienda

Scene di violenza nella mattina del 16 settembre davanti allo stabilimento della Alba Srl, una stireria e confezione nel cuore del distretto tessile pratese. Operai in sciopero, per lo più migranti bengalesi, afghani e pakistani, sono stati aggrediti a pugni, calci e bastonate da persone legate all'azienda, inclusa la titolare, che ha distrutto i gazebi del presidio sindacale ed è poi stata colta da un malore e portata al pronto soccorso. In ospedale anche un lavoratore di 30 anni, di origine bengalese, finito a terra dopo ripetuti colpi.