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Terremoto in Giappone, le operazioni di soccorso nel centro commerciale crollato

Sale ad almeno 13 vittime il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.1 che martedì ha colpito la prefettura di Kumamoto, nel sud-ovest del Giappone. Il numero dei morti potrebbe però aumentare: decine di persone risultano ancora disperse, mentre i soccorritori cercano superstiti tra edifici crollati, incendi e strade danneggiate. La premier Sanae Takaichi ha espresso “le più sentite condoglianze” alle famiglie delle vittime e assicurato che il governo mobiliterà “tutte le risorse disponibili”. “Ci sono ancora persone in attesa di soccorso e il tempo è essenziale”, ha dichiarato.

Nelle 24 ore successive al sisma sono state registrate 169 scosse nell’area di Kumamoto. L’Agenzia meteorologica giapponese non esclude, nell’arco di una settimana, un nuovo terremoto di intensità prossima al livello massimo 7 della scala nazionale. L’epicentro si trova vicino alla faglia di Hinagu, già interessata dai forti terremoti del 2016. Pesanti le conseguenze sui trasporti: JR Kyushu ha sospeso l’intera rete Shinkansen dell’isola per verificare binari e infrastrutture, cancellando i treni ad alta velocità tra Kumamoto e Kagoshima. Japan Airlines ha attivato voli straordinari tra Fukuoka e Kagoshima.